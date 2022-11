Ha fatto molto discutere il caso Remigi ad ‘Oggi è un altro giorno’. In queste ore anche Maurizio Costanza ha voluto dire la sua.

Nelle scorse settimane si è parlato tanto del caso Remigi. L’artista era stato protagonista di una molestia a Jessica Morlacchi in occasione di una puntata di ‘Oggi è un altro giorno’, programma Rai condotto da Serena Bortone. A distanza di qualche tempo, anche Maurizio Costanzo ha voluto dire la sua sull’argomento.

Caso Remigi, parla Maurizio Costanzo

Memo Remigi

Durante la diretta in Radio su R101 con Carlotta Quadri, nel corso del programma “Facciamo finta che, Maurizio Costanzo ha voluto dire la sua sul caso Remigi e lo ha fatto parlando anche con chi, nella nuova edizione di ‘Oggi è un altro giorno’, è protagonista come “affetto stabile”, Laura Freddi.

Parlando di quanto accaduto, infatti, il giornalista ha chiesto: “Come sta il povero Remigi?”. E dopo la risposta della donna che spiegava di non conoscerlo bene essendo entrata nel cast solo da questa edizione, ha proseguito: “Mi spiace perché Remigi ha 84 anni, ha scritto ‘E sapessi come è strano essere innamorati a Milano’ e penso alle malinconie che gli sono venute, quindi se la Bortone ha un briciolo di umanità lo richiami, gli dica qualcosa”.

A questo punto, ancora la Freddi ha chiosato: “Io non so, credo che la decisione sia stata dell’azienda Rai. Serena è una donna in gamba e lei saprà come muoversi in questa situazione, del resto è la conduttrice del programma, è una donna molto intelligente”.

Come noto, infatti, la Rai ha deciso di annullare il contratto con Memo Remigi dopo questa vicenda e la stessa Serena Bortone lo aveva subito allontanato una volta venuta a conoscenza di quanto avvenuto.

Di seguito quello che era stato il video in cui si vedeva il gesto dell’uomo :

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG