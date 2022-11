L’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero fa parlare: ospite a Belve ha avuto un battibecco con la conduttrice Francesca Fagnani.

Non poteva che essere scoppiettante la puntata di Belve con ospite Massimo Ferrero. L’ex presidente della Sampdoria, ancora proprietario tramite la figlia, ha parlato con la conduttrice Francesca Fagnani con la quale ha avuto anche un battibecco piuttosto acceso

Massimo Ferrero a Belve: cosa è successo

MASSIMO FERRERO

Interrogato dalla conduttrice, che gli chiede se non si senta una macchietta, Massimo Ferrero ha risposto surriscaldando l’ambiente: “Le macchiette le porto in tintoria”.

Anche cambiando argomento, però, il clima non è migliorato. Parlando della Sampdoria e del rapporto teso con i tifosi blucerchiati, il Viperetta ha detto: “A Marassi mi insultano perché ho detto che il loro inno non era bello e che era bello invece quello della Roma. Per questo i tifosi hanno cominciato a insultarmi. Ma di questo non me ne è fregato un cavolo, perché i tifosi si sentono padroni delle società, venissero a lavorare”.

Le cose, però, peggiorano tra il romano e la conduttrice quando appunto la Fagnani sposta il dialogo sulla politica: “Sono sessantottino e andavo a fare le guerre a Battipaglia quando lei non era ancora nata”, ha sottolineato Ferrero pizzicando la conduttrice.

Dal canto suo la donna lo ha “accusato” di aver più volte cambiato schieramento politico: “Ha detto che ci vorrebbe uno come Salvini, poi ha sostenuto la Raggi, poi Berlusconi”, le sue parole.

Frasi che hanno fatto arrabbiare il Viperetta: “Lei sta dicendo un po’ di caz**te, non so se gliel’ha dette qualcuno […] Non ho mai cambiato idea, poi dopo il muro di Berlino è finita quell’idea che c’avevo io: quindi ora sono meloncino, stimo Meloni perché per me è un talento naturale”.

Tutta l’intervista andrà poi in onda questa sera.

Di seguito anche il video in anteprima pubblicato su Tik Tok dal profilo di Davide Maggio:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG