Elettra Lamborghini confessa ai follower di soffrire di ansia e di non riuscire a stare a contatto con le persone: ecco cosa le è successo.

Di rientro da Dusseldorf, Elettra Lamborghini si è rifugiata nella sua residenza di Miami dalla quale ha intenzione di non uscire per un po’ di tempo. L’ereditiera, che è recentemente finita al centro del gossip per i rapporti azzerati con la sorella Ginevra, si è aperta e ha raccontato ai follower di soffrire da tempo di ansia. “Sono scappata. Credo di aver capito di avere l’ansia – ha iniziato a raccontare lei sui social – .Mai avuta!”.

Elettra Lamborghini ha il terrore di stare con la gente

“Mi sveglio la mattina e ho l’ansia, ma per nessuna ragione al mondo. E poi sono terrorizzata dalle persone!”, ha spiegato Elettra Lamborghini.

“Se non esco con un cappellino, gli occhiali e la mascherina, ho l’ansia. Se non sono col mio security io non riesco ad uscire di casa – ha continuato su Instagram – . Questa cosa è brutta perché condiziona anche il futuro. Spero di poterne uscire”.

La Lamborghini, quindi ha chiesto ai suo follower un confronto, precisando che la necessità di uscire con la sicurezza non è puro snobismo. “Se non sono accompagnata da persone, ho paura che mi succeda qualcosa”, ha ammesso.

Scusandosi, quindi, con i fan da quali è scappata, Elettra ha cercato di spiegare la sua condizione. “Penso di aver subito un trauma – ha detto – .Quando sono in una situazione di lavoro non ho problemi, ma quando sono sola ho dei disagi”.

A conclusione del suo sfogo, la Lamborghini ha ammesso di avere da un po’ di tempo dei pensieri fissi: uno è per la sua cavalla scomparsa due anni fa, e uno riguarda il continuo lavarsi le mani.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG