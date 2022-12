Ai tempi della nona edizione di Amici di Maria De Filippi, siedevano tra i banchi della scuola due giovanissimi Stefano De Martino, per la classe di danza, ed Emma Marrone, cantante vincitrice di quella stagione. Tra i due, ai tempi, scoppiò l’amore, poi durato fino all’incontro del ballerino con Belén Rodriguez. Fu proprio un tradimento con la showgirl argentina a rompere l’idillio tra Emma e Stefano che, dopo una grave frattura iniziale, sono riusciti a ricucire i rapporti.

“Ho un bel rapporto con lei. Io e lei ci siamo conosciuti da piccoli e abbiamo condiviso una fetta di vita ed è stato bello – ha confessato Stefano De Martino nel corso del programma La Conferenza Stampa – . Quando stavamo insieme è stato bello e abbiamo vissuto insieme gli anni più capovolgenti per entrambi”.

Con la memoria, quindi, il conduttore di Rai 2 è tornato ai tempi di Amici. “Eravamo da poco maggiorenni entrambi. Insieme abbiamo cominciato un’avventura televisiva che è stata per tutti e due l’inizio di una nuova vita molto diversa – ha continuato – . Quindi sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto”.

Ad oggi, dunque, De Martino continua ad essere legato da una profonda amicizia ad Emma.

