Il web è esploso dopo le ultime confessioni di Oriana Marzoli nella casa del Gf Vip: dopo la notte di passione con Antonino, pare abbia un ritardo.

Gli occhi dei telespettatori del Gf Vip continuano ad essere puntati su Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Dopo aver trascorso una notte sotto le coperte, i rapporti tra i due si sono raffreddati tanto che, negli ultimi giorni, si sono resi protagonisti di scontri e discussioni. L’ex di Belén Rodriguez ha deciso di interrompere la conoscenza con la venezuelana che, però, nella notte è tornata nel letto dell’hairstylist per coccole e massaggi.

Oriana incinta di Antonino?

Ma agli orecchi degli spettatori più attenti, non è passata inosservata la confessione che Oriana ha fatto a Sarah Altobello.

Pare che la Marzoli abbia un ritardo e abbia quindi chiesto agli autori del Gf Vip un test di gravidanza. Alla notizia di quanto successo, il popolo del web è impazzito e tanti hanno iniziato ad ironizzare su ciò che potrebbe succedere se la concorrente del Gf Vip fosse veramente incinta.

Quindi Oriana ha un ritardo? Effettivamente un parto in diretta mancava a questa edizione per essere memorabile 💀 #gfvip — Byron (@ByronSengir) December 2, 2022

Molti hanno ricordato, infatti, la proposta fatta inizialmente da Sonia Bruganelli agli autori del reality show: l’opinionista aveva avanzato l’idea di far entrare in casa una donna in dolce attesa per poi farla partorire in tv. Una proposta estrema, rifiutata dal Gf Vip, ma che potrebbe diventare reale se Oriana dovesse scoprire di essere incinta.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG