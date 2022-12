Confessioni bollenti nella casa del Gf Vip: Antonino Spinalbese rivela di aver rifiutato le avances di Oriana Marzoli per ben due volte.

Si continua a parlare del flirt tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli nella casa di Cinecittà. Dopo l’ultima puntata, in cui l’ex di Belén Rodriguez è stato accusato di aver trattato male la venezuelana. Lei, in lacrime, ha confermato di essere ancora interessata a lui, pur consapevole di come l’hairstylist non abbia più intenzione di imbastire con lei una conoscenza destinata a durare.

Oriana fa avances ad Antonino, lui la rifiuta

Nelle ultime ore, però, circola in rete un video in cui Antonino racconta ad Alberto De Pisis di aver rifiutato le avances di Oriana.

La situazione si sarebbe venuta a creare dopo la diretta in cui lei, in lacrime, si è sentita offesa ed umiliata da Spinalbese.

Eppure, stando al racconto di quest’ultimo, la venezuelana gli avrebbe nuovamente chiesto di trascorrere del tempo insieme sotto le coperte.

“Credimi Alberto, è impossibile dire di no – ha confessato Antonino – . Io le ho detto di no per due volte, e poi cosa mi dice? Vorrei vedere voi…”.

Non tutte le parole di Spinalbese, però, sono state udite dal web: lui è stato ben attento a raccontare i dettagli più piccanti muovendo solo il labiale.

#gfvip #Incorvassi #Gintonic Comunque anche meno a dire "l'ha usata" "È un porco" quando poi dopo il post puntata (l'ultima quando si nascondeva per parlargli nella stanza) gli ha chiesto di rifarlo lei stessa e lui gli ha detto di no, perchè a quel punto vuole lei marciarci😅 pic.twitter.com/rzPjMeuzxQ — Dussi (@dussii111) November 30, 2022

