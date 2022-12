La Monarchia britannica è sempre stata caratterizzata dalle dame di compagnia, al servizio della Regina in carica e con la funzione di sbrigare servizi come la corrispondenza, le pratiche amministrative o la pianificazione delle giornate. Con la morte di Elisabetta II, Camilla è stata eletta Regina consorte al fianco di Re Carlo III e la nuova regnante ha avviato una serie di cambiamenti volti a rendere più snelli e meno costosi i protocolli di Buckingham Palace.

La prima grande rivoluzione della Parker Bowles riguarda proprio le dame di compagnia, eliminate dal personale di servizio.

Il loro posto, come riportato dalla Bbc, verrà preso dalle “compagne”, ovvero sei assistenti, scelte per lo più tra le amiche della moglie di re Carlo III, con mansioni ridimensionate e stipendio azzerato.

Le sei, denominate “signore di casa”, si limiteranno ad accompagnare la Regina Camilla durante gli eventi pubblici a fronte di un semplice rimborso spese.

Pare, inoltre, che la moglie di Re Carlo III abbia già individuato chi saranno le sue “compagne” scegliendo tra le amiche più fidate: la marchesa di Lansdowne, Jane von Westenholz, Lady Katharine Brooke, Sarah Troughton, Lady Sarah Keswick e la baronessa Chisholm.

Inoltre ha nominato il maggiore Ollie Plunket come suo cavaliere, una sorta di assistente personale.

