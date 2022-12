Stefano De Martino protagonista di Rai 2 con Bar Stella, ma non passa inosservato il suo commento sulle nozze con Belén Rodriguez.

Si è tanto parlato del possibile secondo matrimonio tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez, ma a smentire le voci a riguardo ci hanno pensato i diretti interessati. Non avendo mai avviato la procedura per il divorzio, sono sempre stati sposati, anche nei periodi in cui avevano deciso di allontanarsi. Nelle ultime ore, però, De Martino è tornato a parlare – in tono scherzoso – del matrimonio con la showgirl argentina, sottolineando come ai tempi fosse troppo giovane.

Stefano De Martino, ironia sul matrimonio con Belén

Alla conduzione di Bar Stella, Stefano De Martino ha commentato la notizia del sussidio che il Governo vorrebbe destinare alle coppie che vogliono sposarsi.

Il suo pensiero, quindi, è volato subito al suo matrimonio con Belén, celebrato nel 2013 quando il conduttore aveva solo 24 anni.

“Mi sono sposato da giovane – ha riflettuto lui – .Forse lo ero anche troppo”. Nonostante la giovane età, tuttavia, De Martino decise quasi subito di diventare padre e l’anno dopo le nozze nacque il figlio Santiago.

Poi la crisi, la riconciliazione, la nuova crisi e la seconda gravidanza di Belén e, ancora, il ricongiungimento con la moglie, sono storie ormai note a tutti. E, oggi, la coppia sembra più serena e affiatata che mai.

