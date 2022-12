Alessandra Amoroso è stata vittima di cyberbullismo poco prima del concerto allo Stadio San Siro: la cantante ha ammesso di aver chiesto aiuto.

Lo scorso luglio, Alessandra Amoroso è finita al centro di una polemica per non aver lasciato l’autografo sul cuscino di una fan presente alle prove del concerto. Il video ha fatto il giro del web e la cantante è stata bersagliata da insulti di ogni tipo. In rete sono stati diffuse immagini e meme che si prendevano gioco dell’artista salentina che, in occasione della data zero del tour Tutto Accade, ha voluto lanciare un messaggio importante a tutti coloro che sono vittime di cyberbullismo.

Alessandra Amoroso, il messaggio contro gli hater

“Si sentono forti e capaci di tutto: di offendere, giudicare e a volte hanno anche il potere di condizionare – ha detto Alessandra Amoroso al suo pubblico – .Il così detto cyberbullismo colpisce tutti indistintamente”.

“Cattiverie gratuite, con l’unico scopo di fare del male, sabotando le menti, le persone, diffondendo odio e insicurezza verso se stessi e verso gli altri – ha continuato lei, ammettendo di esserne stata vittima – . A me è accaduto poco tempo fa, prima del nostro primo stadio insieme. Io ho chiesto aiuto, perché si può chiedere”.

“Non chiudetevi e abbiate il coraggio di parlare e denunciare. Amate voi stessi prima di tutto – è il messaggio che la cantante ha lanciato dal palco – . Non date la possibilità a nessuno di ferirvi. Siate consapevoli della vostra forza interiore, di chi siete, di quello che volete. E se doveste incontrare difficoltà nel farlo, chiedete aiuto. Perché ci sono persone disposte ad esserci”.

