Chiara Ferragni condivide un video che racconta un momento esilarante tra i figli Leone e Vittoria: il web non può non sorridere.

Il rapporto tra Leone e Vittoria Lucia Ferragni è sempre stato costellato da momenti di alti e bassi, come solito tra fratelli. Spesso Fedez e Chiara hanno condiviso con il web momenti riguardanti i figli e, nelle ultime ore, sta facendo il giro della rete un video che racconta come il primogenito si prenda gioco della più piccola. Ancora una volta, Leo e Vitto – come li chiamano i genitori – hanno strappato un sorriso al popolo dei social.

Leo e Vittoria, come lui la “perc**a”

“Non Leo che perc**a Vitto che pensa di giocare alla Playstation”, ha scritto Fedez a corredo di una Insagram story che mostra come il figlio maggiore, impegnato davanti ai video giochi, inciti la sorella a giocare insieme a lui pur consapevole che il joystick che ha in mano è spento.

“Brava Vitto, sei bravissima! Schiaccia, schiaccia!”, commenta Leone mentre la sorella minore continua a credere di stare giocando alla Playstation.

“Sei un falso amore!”, dice Fedez che riprende i figli. Il video, poi, è stato postato da Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram e l’imprenditrice digitale ha scritto a corredo: “Morta”.

Il web non ha potuto fare altro che sorridere davanti alle tenere e divertenti immagini dei figli dei Ferragnez.

