Luca Vezil al concerto di Max Pezzali a Milano mentre mostrava foto dall’Arabia Saudita: l’ex di Valentina Ferragni costretto a giustificarsi.

Non è la prima volta che Luca Vezil finisce nel mirino del gossip. Dopo la fine della storia con Valentina Ferragni, era stato paparazzato con la presunta nuova fiamma e, in quel caso, aveva deciso di smentire immediatamente le fake news sul suo conto. Nelle ultime ore, però, l’influencer è finito nuovamente al centro dei pettegolezzi del web poiché è stato avvistato a Milano, al concerto di Max Pezzali, mentre lui condivideva su Instagram scatti e video di un viaggio in Arabia Saudita.

Luca Vezil contro il gossip

Intollerante nei confronti del gossip, Luca Vezil ha voluto immediatamente chiarire l’equivoco spiegando di aver condiviso le storie in ritardo perché ha avuto problemi di connessione durante il tour.

La scelta di postare con qualche ora di ritardo, però, è stata dovuta anche alla sorpresa fatta all’amico Max Pezzali, che lo aveva invitato ad uno dei suoi concerti a Milano.

Postando le storie dall’Arabia Saudita, avrebbe pensato che Luca Vezil non avrebbe potuto partecipare all’evento. In questo modo, invece, la sorpresa è andata a buon fine.

In ultimo, l’ex di Valentina Ferragni, ha chiarito un particolare riguardante la partecipazione al concerto insieme alla ragazza protagonista dello “scoop” di Chi. “Si tratta della fidanzata di un amico”, ha puntualizzato lui.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG