Tra le concorrenti più quotate per la vittoria a X Factor 2022 c’è Linda Riverditi, che si è confessata in una intervista per il settimanale Oggi.

La voce di Linda Riverditi è una delle più apprezzate per questa edizione di X Factor 2022. Nel team guidato da Fedez, la cantante di origini torinesi è una delle più applaudite, tanto da essere già finita nella liste delle possibili vincitrici dello show. Intervistata dal settimanale Oggi, Linda ha raccontato il periodo difficile vissuto prima di X Factor e l’amore per la fidanzata per cui, però, non riesce ancora a scrivere una canzone.

Linda Riverditi, il passato difficile e l’amore

19 anni, originaria di Alba, Linda Riverditi non ha avuto un percorso scolastico facile. “Il mio rapporto con la scuola è stato tragico e mi ha creato tanta ansia. Non sono mai andata a genio ai professori, mai capito il perché”, ha raccontato lei.

Ma la scuola non è il solo cruccio della cantante, che ha avuto anche problemi con il suo corpo. “Ho passato un brutto periodo in cui ho preso dodici chili in un mese. Poi l’estate successiva ne ho persi dieci, poi io li ho ripresi, poi persi di nuovo – ha confessato lei, che ha ammesso – . Tuttora non mi vedo bene”.

La musica, però, è la sua cura. “Riesco a scrivere solo quando sto male – ha detto Linda che, però, nelle sue canzoni non riesce a parlare di amore – . Ho una ragazza da due anni, ma non riesco a scrivere di lei, devo affinare la mia scrittura per parlare di cose così intime. Non ho voglia di buttare lì due parole e fare la solita canzoncina d’amore”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG