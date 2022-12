Il Gf Vip non ha “riabilitato” Pamela Prati, almeno secondo le recenti indiscrezioni: pare che le ospitate della showgirl stiano saltando.

La partecipazione di Pamela Prati al Grande Fratello Vip era necessaria alla showgirl del Bagaglino per permetterle di spiegare al pubblico la sua verità dopo il caso Mark Caltagirone. Per due anni, infatti, è stata lontana dal piccolo schermo in seguito a quella che molti hanno definito una truffa ai danni degli spettatori. La Prati, invece, attraverso le telecamere del Gf Vip, ha tentato di ripulire la sua immagine definendosi vittima di una truffa amorosa e, se qualcuno le ha creduto, qualcun altro continua ad avere dei grandi dubbi a riguardo.

Pamela Prati, niente ospitate in tv: il motivo

Uscita dalla casa di Cinecittà, Pamela Prati – così come tutti gli altri concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini – dovrebbe avere un’agenda piena di impegni di lavoro. Ma, stando alle indiscrezioni lanciate da Casa Pipol, pare che le ospitate nelle varie trasmissioni tv siano saltate.

Il motivo? Secondo i ben informati, la Prati avrebbe imposto delle clausola per la presenza in trasmissioni diverse dal Gf Vip: non devono esserle fatte domande sul caso Caltagirone e il suo avvocato deve essere sempre presente in studio.

Sono bastate queste due condizioni imposte da Pamela a far sì che molti salotti televisivi rifiutassero di ospitarla. Per lei, dunque, l’agenda non sarebbe così fitta di impegni…

