Duro sfogo di Paola Ferrari contro l’azienda Rai: la conduttrice è stata estromessa dalla programmazione dei Mondiali senza spiegazione.

La Rai, che ha acquisito i diritti per la messa in onda delle partite del Mondiale in Qatar, ha studiato un palinsesto ad hoc dedicato all’occasione. La grande assente dai programmi destinati alla Coppa del Mondo 2022 è Paola Ferrari, giornalista e conduttrice che sin dall’inizio della carriera televisiva si occupa di calcio.

Paola Ferrari fuori dai Mondiali: lo sfogo

Attraverso i microfoni di Adnkronos, la Ferrari si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro la decisione dei vertici della tv di Stato.

“Mi occupo dei Mondiali dall’82, fin da ragazzina, ho cominciato con le televisioni private – ha iniziato a spiegare – . Ora ho molta amarezza, sono stata completamente tolta dai Mondiali dalla Rai, mi hanno tolto tutto dalla sera alla mattina senza alcuna giustificazione da parte dell’azienda, che non mi ha minimamente difeso” .

“Io conducevo la Nazionale, gli spazi degli Europei da anni, gli Europei è stato un momento meraviglioso, non mi aspettavo minimamente quello che mi hanno fatto”, ha continuato a sfogarsi la Ferrari, che ha rivolto una serie di critiche al Circolo dei Mondiali, presentato da Alessandra De Stefano, direttrice di RaiSport e della Direzione Sport .

“Io non avrei mai fatto ‘Il Circolo dei Mondiali’. Avrei fatto una trasmissione più tecnica, più legata al mondo del calcio, mi sarei occupata principalmente dei giocatori dei club italiani che giocano nei Mondiali, perché siamo un campionato che dà moltissimi calciatori. Quindi avrei fatto una trasmissione completamente diversa”, ha concluso la giornalista che, al momento, va in onda con Domenica Dribbling al fianco di Adriano Panatta.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG