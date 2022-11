Terribile lutto nel mondo dello sport e del ciclismo. In queste ore ha perso la vita Davide Rebellin, noto atleta italiano.

Aveva solo 51 anni e ha detto addio al mondo troppo presto. E’ morto Davide Rebellin, storico ciclista italiano, investito da un camion lungo la strada Regionale 11, nel territorio del comune di Montebello Vicentino. Un lutto terribile che colpisce i suoi cari ma anche tutto il mondo dello sport ed in particolare del ciclismo.

Lutto nel ciclismo: morto Davide Rebellin

Secondo quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport, dalle prime ricostruzioni, Davide Rebellin sarebbe stato investito da un mezzo pesante uscendo da una rotatoria all’uscita di un ristorante per camionisti. I fatti sarebbero avvenuti oggi, 30 novembre, appena dopo pranzo.

Il 51enne sarebbe morto sul colpo. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente ma pare che l’autista del camion non si sia fermato dopo l’impatto e si sia alontanato. Da capire se sia fuggito o se neppure si sia accorto dell’accaduto.

Un lutto davvero terribile per tutto il mondo dello sport e del ciclismo. Rebellin era un campione con una carriera di oltre 30 anni. Tante le classiche che ha conquistato nella sua vita da professionista. In modo particolare spicca quando fatto nel 2004 quando divenne il primo della storia a vincere in 8 giorni Amstel Gold Race, Freccia Vallone (conquistata 3 volte in tutto) e Liegi-Bastogne-Liegi.

Tanti altri sono stati i suoi successi come la medaglia d’argento nel 2008 nella prova in linea all’Olimpiade di Pechino, che gli venne poi tolta per la positività al Cera. Caso da cui venne poi assolto sette anni dopo. I messaggi di cordoglio sono già moltissimi e arrivano anche da tutte le squadre avute in carriera.

Di seguito l’ultimo post su Instagram condiviso dall’atleta dove sono già moltissimi i commenti di addio da parte dei suoi seguaci:

