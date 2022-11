Lutto per l’allenatore del Milan Stefano Pioli: a fine partita abbandona il campo in lacrime, saltando la conferenza.

Nella giornata di ieri si è tenuta a San Siro la sfida tra Milan e Fiorentina, che ha visto trionfare la squadra rossonera. L’allenatore del Milan Stefano Pioli però, al fischio finale, ha subito abbandonato il campo in lacrime, non partecipando alla consueta conferenza post partita. In molti si sono chiesti le ragioni dietro a tale sofferenza, poco fa la notizia confermata: Pioli ha subito un lutto famigliare.

Stefano Pioli: il lutto dell’allenatore del Milan

We are saddened to learn of the passing of Stefano Pioli's brother-in-law. Our condolences to the entire Pioli family at this time.



Il Milan stringe commosso tutta la famiglia del nostro Mister in un abbraccio forte e intenso per la perdita del caro cognato Luca. pic.twitter.com/dOVavQAoPm — AC Milan (@acmilan) November 14, 2022

Un post sul Twitter ufficiale del Milan conferma ciò che in molti pensavano. Stefano Pioli ha subito un lutto. L’allenatore piange la scomparsa del cognato Luca. Il commento dell’intera squadra sui social: “Il Milan stringe commosso tutta la famiglia del nostro Mister in un abbraccio forte e intenso per la perdita del caro cognato Luca“.

L’allenatore, subito dopo la partita, si allontanato dal campo in lacrime ed è subito partito per Parma per stare accanto alla sua famiglia. È riuscito a commentare così la partita di ieri contro la Fiorentina: “Non vincere avrebbe cambiato la sosta. Abbiamo ottenuto questo successo con sacrificio senza un gioco armonioso, ma avevamo voglia di vincere e ce l’abbiamo fatta. Per noi il pareggio sarebbe stato una mezza sconfitta”.

