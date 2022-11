Pamela Prati positiva al Covid: dopo l’eliminazione di giovedì scorso aveva abbracciato e baciato Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello Vip è in una situazione complicata in questo momento, dopo l’esplosione dell’epidemia di Covid, con quattro concorrenti risultati positive nelle scorse ore: Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, Luca Onestini e Attilio Romita. Adesso, anche Pamela Prati ha annunciato di essere risultata positiva. L’ex inquilina, uscita dalla casa nella puntata di giovedì scorso, ha pubblicato un post su Instagram in cui fornisce aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Pamela Prati positiva al Covid

Una volta terminato il programma, Pamela Prati, accompagnata da alcuni amici, si è divertita in diversi ristoranti romani per riprendersi dai due mesi di “reclusione”. Ieri, invece, è arrivata la notizia: Pamela Prati ha confermato di essere risultata positiva al Covid 19 tramite un post su Instagram. “Cari amici. Ieri, dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni di avventura, sono corsa a fare il tampone ed ero negativo. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è stato positivo. Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, ho un po’ paura”, ha detto la showgirl.

Il bacio con Alfonso Signorini e Marco Bellavia

La notizia della sua positività allarma i fan del programma anche per un altro motivo. La donna infatti, quando si è presentata in studio dopo l’eliminazione, ha abbracciato e baciato sia Alfonso Signorini sia l’ex concorrente Marco Bellavia. Se Signorini risulterà positivo al Covid potrebbe essere una forte battuta d’arresto per il programma. Per ora non ci sono aggiornamenti ma la redazione del programma fa sapere che la situazione è monitorata costantemente.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG