Appena Marco Bellavia entra nello studio del Grande Fratello Vip Pamela Prati corre ad abbracciarlo e… ecco il bacio!

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip ha visto eliminata Pamela Prati. La donna ha perso con il 27% dei voti dal pubblico a casa contro il 35% e il 38% dei voti rispettivamente per Attilio Romita e Giaele De Donà. Dopo l’eliminazione la donna si è recata subito in studio più raggiante che mai! Non sembrava infatti particolarmente amareggiata per il risultato del televoto, anzi, ha sfoggiato un bel sorriso. Subito dopo essere entrata in studio ecco che entra Marco Bellavia.

La donna si lancia subito verso di lui e con la sorpresa del pubblico in studio e da casa la coppia si è lasciata andare ad un bacio affettuoso.

Pamela Prati e Marco Bellavia

Dopo qualche parola con Alfonso Signorini riguardo alla sua permanenza all’interno della casa, all’interno dello studio è arrivato Marco Bellavia, con il quale la donna aveva instaurato un rapporto molto profondo. E forse è proprio scattato l’amore tra i due ex concorrenti. Pamela Prati alla vista dell’uomo si è subito lanciata tra le sue braccia e tra i due è scoccato un romantico bacio.

Il comment di Signorini non si fa attendere: “Sono contento di aver fatto incontrare due persone che si meritano il bene della vita. Pamela la conosco da una vita, prima dell’inizio del GF VIP mi chiese se avessi parlato con qualcuno che potesse innamorarsi di lei. Le risposi sì. Non avrei mai immaginato che voi due potevate condividere qualcosa insieme. Godetevela!”

Dopo il caso mediatico di Mark Caltagirone, sembra che Pamela Prati abbia finalmente trovato la felicità che merita con un uomo che speriamo possa portarle tanta gioia

