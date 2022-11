Micol Incorvaia intona “Faccetta Nera” durante la puntata del GF Vip 7: ora rischia la squalifica dal programma.

All’interno della casa del GF Vip da pochissimo tempo, l’influencer Micol Incorvaia è già nell’occhio del ciclone. Pochi secondi che non sono passati inosservati ai fan più attenti, infatti, hanno scatenato una cascata di critiche sui social. Poco prima dell’inizio della puntata si sente Micol Incorvaia cantare un pezzettino della canzone “Faccetta Nera”, che è ormai diventata un chiaro simbolo della propaganda fascista.

Micol Incorvaia al GF Vip 7

Chiediamo la squalifica per Micol Incorvaia che canta Faccetta Nera, un Inno al Fascismo, la piú brutta Pagina della storia Italiana. Un bruttissimo messaggio per milioni di Telespettatori. Ricordiamo che in Italia

l´apologia di Fascismo é REATO #donnalisi #gfvip #nikiters pic.twitter.com/jS02U1dMw9 — MEMI (@trupponoemi02) November 10, 2022

Poco prima dell’inizio di puntata, si sente Micol Incorvaia cantare qualche secondo della canzone fascista “Faccetta nera”, diventata una delle canzoni simbolo della dittatura di Mussolini su Abissinia, l’attuale Etiopia. Subito i social si sono incendiati chiedendo la squalifica immediata della concorrente. Al momento non sono state lasciate dichiarazioni a riguardo dalla redazione del programma o dal Alfonso Signorini. L’accusa però è molto grave, potrebbe rientrare in apologia al fascismo, e i fan chiedono che non passi inosservata.

L’influencer, all’interno della casa dal 3 novembre, aveva già fatto parlare di sé quando aveva violato le regole del programma rivelando alla concorrente Giale De Donà cosa il pubblico pensasse di lei sui social. È infatti vietato che i concorrenti sappiano cosa si dice fuori dalla casa sui loro conti.

