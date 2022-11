Nella giornata di ieri 10 novembre la fidanzata di Francesco Oppini, Francesca Viverit, ha raggiungo l’ambito traguardo della laurea. La ragazza si è laureata in Scienza dei Servizi Giuridici all’università degli studi Milano. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto condividere sui social gli scatti dei festeggiamenti dopo l’incoronazione, ma sotto il post sono arrivati alcuni commenti che hanno fatto storcere il naso al figlio di Alba Parietti.

View this post on Instagram

Un commento, tra le tante congratulazioni, ha però attirato l’attenzione di Francesco. Un utente ha scritto sotto la foto: “Sono cambiati i tempi, io nell’ultimo periodo prima della laurea non uscìì di casa tra esami, tesi, allora internet era un miraggio per i pochi eletti! Altro che ristoranti, feste e vacanze”.

La risposta dell’ex gieffino non si è fatta attendere, e ha ribattuto: ““Ma piuttosto che scrivere tali stron…. restaci ancora in casa che è meglio così eviti di fare figuracce”.

