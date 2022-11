Ai microfoni di Casa Pipol Cristina Quaranta si scaglia di nuovo contro Marco Bellavia per le parole usate nei suoi confronti.

Cristina Quaranta torna a scagliarsi contro Marco Bellavia e la situazione che si era venuta a creare all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Intervista a Casa Pipol, in seguito ad una domanda a riguardo non si è tirata indietro dal commentare la situazione con Marco Bellavia. La donna era stata accusata di atti di bullismo per come si era comportata riguardo alla depressione dell’uomo, ma secondo l’ex concorrente è proprio Bellavia a doverle delle scuse.

Cristina Quaranta contro Marco Bellavia

Marco Bellavia

Cristina Quaranta si sfoga così durante la puntata: “La depressione di Marco è già finita? E’ durata solo due settimane? Lui è entrato nella Casa ed aveva dei problemi e noi lo avevamo capito. Nel mio caso, però, Marco mi deve delle scuse. Io ho detto in diretta nazionale che eravamo stati tutte delle merde ma perché in quel gioco si era un gruppo. Ma io non lo pensavo. Io nel mio caso non ho fatto bullismo nei confronti di Marco, ma da parte sua ho ricevuto dell’aggressività”.

Oltre a questo ha anche aggiunto di aver rifiutato di scattare un selfie insieme a Bellavia. La donna ha commentato: “finché non mi farà delle scuse io non mi farò le fotine con lui eccetera. Io non ho mai bullizzato Marco Bellavia, quindi è lui che mi deve delle scuse per quello che mi ha fatto”.

Quaranta è quindi molto ferrea sulle sue posizioni e a Casa Pipol dice che aspetta solamente un chiarimento con Bellavia che deve terminare con le sue scuse. Per il momento il collega ed ex coinquilino non ha rilasciato commenti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG