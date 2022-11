Baci ed effusioni nella Casa del GF Vip tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Tra i due è arrivato il… “bacio della buonanotte”

Notte infuocata al GF Vip dopo la diretta del giovedì. Cosa è successo? Vedere per credere le dolci effusioni arrivate tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. I due si sono lasciati andare, un po’ per gioco e un po’ perché davvero sta iniziando a nascere qualcosa, a dei teneri baci “della buonanotte”…

Antonino Spinalbese e il bacio con Oriana

Antonino Spinalbese

Come detto, il tutto è avvenuto nella notte, dopo la diretta della puntata del giovedì. Al GF Vip, però, nonostante il buio, tutto è stato ben ripreso e condiviso sui social da diversi utenti.

La premessa di quanto vi stiamo per raccontare, c’era già stata in puntata. Oriana Marzoli aveva, infatti, parlato in questo modo di Antonino Spinalbese: “E’ un bellissimo ragazzo, mi fa divertire tantissimo, ma sicuramente è presto per dire se voglio qualcosa da lui. Devo ammettere che mi dispiace molto quando lo vedo con Giaele”.

Ed ecco perché, poche ore dopo, tra i due è andato in scena un bel momento di tenerezza. Oriana, prima di andare a dormire, si è avvicinata ad Antonino per baciarlo. Tra uno scherzo e l’altro è lui che prima le dà un bacio sulle labbra dicendo: “Così si dà la buonananotte. Ora vado a dormire…”.

Lei, però, non contenta, ne ha voluto uno più “naturale”. E così sono arrivati ben due baci. Nascerà una storia?

Di seguito un post Twitter di un utente col bacio nella Casa:

ORIANA E ANTONINO CHE ALLE 7 DEL MATTINO SI BACIANO È STATO COSÌ INASPETTATO QUA CI SARÀ DA DIVERTIRSI #gfvip pic.twitter.com/agHkY6pHRZ — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 11, 2022

