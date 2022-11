Sono diventate popolari in queste ore delle parole di Fedez a proposito di come sia cambiata, in peggio, la sua vita dopo il cancro.

Protagonista sui social tra Instagram e Twitter, Fedez si ritaglia sempre lo spazio per il suo podcast ‘Muschio Selvaggio’ per il quale nelle scorse ore è pure diventato virale sul web per una proposta davvero curiosa relativa a Harry Styles. Eppure, a far parlare, adesso, sono alcune sue dichiarazioni di una vecchia puntata nella quale il rapper ha parlato della sua vita dopo aver saputo del cancro al pancreas.

Fedez, la vita dopo il cancro

Fedez

Nella serata dedicata al podcast, mentre si ragionava su come a volte assecondiamo la nostra vita a seconda di una narrazione che ci è imposta dagli altri, Fedez ha voluto dire la sua chiamando in causa il periodo post cancro.

Il rapper ha raccontato: “Molto spesso c’è il danno delle mete prestabilite, ovvero: se ti accade qualcosa devi arrivare ad un determinato punto. Non è così. Parlo facendo un esempio personale: quando mi sono ammalato di cancro, la narrazione che nella mia testa doveva esserci era: ho avuto il cancro e di conseguenza questa esperienza mi migliorerà come essere umano”.

Peccato che per sua stessa ammissione le cose non sono andate così: “Ma chi ca**o lo ha detto? Dicono che quando ti ammali scopri il vero senso della vita, ma col ca**o, la mia vita è peggiorata. Sono diventato depresso e sono diventato un essere umano peggiore io, dopo il cancro. Ed è questa la figata del mio cancro. (ride ndr) Perché dovrei essere una persona migliore?”.

Di seguito le parole del cantante in una clip di Tik Tok:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG