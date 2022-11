Pare che la principessa Diana tenesse e un diario con una classifica dei suoi amanti che potevano salire o scendere di posizione.

È diventata ormai famosissima la frase che Diana Spencer disse durante un’intervista alla BBC nel 1995, quando rivelò che il suo matrimonio con il Principe Carlo era “un po’ troppo affollato” a causa di Camilla Parker Bowles. Tuttavia, quello che in pochi sanno è che anche la principessa avrebbe avuto innumerevoli amanti e, secondo il biografo Andrew Morton, le piaceva “ordinarli” con un piccolo gioco.

Diana Spencer: il diario “ippodromo”

Come riporta il periodico Vanity Fair, le parole di Andrew Morton sarebbero le seguenti: “La principessa teneva un diario in cui scriveva dettagli su tutti i suoi uomini. E assieme al suo parrucchiere e al maggiordomo Paul Burrell si divertiva a dividerli in categorie. Diana immaginava quel diario, come una sorta di “ippodromo”, in cui i suoi amanti, a seconda dei suoi stati d’animo, guadagnavano o perdevano posizioni”.

Lady Diana, come riporta Vanity Fair, ha una lunga lista di amanti. Nel 1985, dopo pochi mesi dalla nascita del secondo genito Harry, ebbe una relazione con la sua guardia del corpo Barry Mannakee. Successivamente, dal 1986 al 1992, ci fu James Hewitt, che dovette addirittura smentire nel 2017 i rumors che lo vedeva come padre biologico di Harry. Nel 1989 iniziò una relazione con James Gilbey, che venne pubblica solamente nel 1992 dopo la pubblicazione, da parte del Sun, di alcune conversazioni telefoniche della coppia. Poi ancora Oliver Hoare, Will Carling, Hasnat Khan e il suo ultimo amante Dodi Al Fayed, che morì insieme a Diana nel 1997 in seguito al tragico incidente di Parigi.

Sembrerebbe che, in seguito alla separazione dal Principe Carlo, Diana abbe circa 20 amanti, anche se probabilmente il suo grande amore fu solo uno: Hasnat Khan, il cardiochirurgo che conobbe nel 1995. Andrew Morton, infatti, rivela che nel diario della principessa all’uomo era riservato sempre il 1° posto.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG