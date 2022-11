Tensione a X Factor nel corso dell’ultima puntata: Fedez e Rkomi hanno avuto da ridere tra loro e Chiara Ferragni… ha ripreso tutto.

Il bello della diretta, ma anche dei social. Ecco allora che un confronto molto acceso anche se fatto quasi col sorriso, è diventato virale. Specie se i protagonisti sono Fedez e Rkomi durante X Factor e farne parlare, ancora di più, sia nientemeno che Chiara Ferragni, moglie del rapper.

Fedez e Rkomi litigano a X Factor: cosa è successo

Dargen D’Amico, Ambra Angiolini, Francesca Michielin, Fedez e Rkomi

Una bella litigata tra Fedez e Rkomi ha agitato il live di X Factor di giovedì sera. Il tutto sotto gli occhi dei presenti tra cui quelli di Chiara Ferragni. Proprio l’imprenditrice digitale, moglie del rapper, era presente e ha filmato quanto stava accadendo tra i due artisti, giudici del programma.

La puntata è stata molto accesa, ma il vero “scontro” è stato quello appunto tra i due protagonista già citati. Tutta colpa del giudizio di Fedez sull’esibizione di Giorgia, in arte Joėlle, che ha fatto imbufalire Rkomi.

La definizione “esibizione telefonata” e “prevedibile” data dal rapper ha portato alla discussione con Rkomi che ha detto: “Come fai a dire che fa sempre la stessa cosa, quando ha fatto tre esibizioni completamente diverse?”. Da qui la replica: “Sto facendo il mio lavoro, cominciare ad accettare le critiche sarebbe un bell’inizio”.

Il diverbio sarebbe continuato ancora se Francesca Michielin non fosse intervenuta e avesse dato la parola agli altri giudici, ma evidentemente, anche nelle pause, le cose non sono migliorate.

Proprio grazie al video della Ferragni è possibile vedere come tra i due non ci siano stati miglioramenti. Sebbene qualche sorriso, forse sarcastico, ci sia stato, la gestualità e le movenze dei due, sembrano far intuire che non abbiano trovato un punto in comune. La musica di sottofondo scelta dalla moglie di Fedez, però, lascia pensare che tutto si sia risolto.

Di seguito il video pubblicato dalla Ferragni su Tik Tok:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG