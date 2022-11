Gossip del weekend: lite a Ballando con le stelle e quattro concorrenti del GF Vip devono lasciare la casa causa Covid.

Cosa è successo questo weekend? Le notizie principali riguardano l’allarme covid all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Tre concorrenti hanno dovuto abbandonarla essendo positivi ed è a rischio anche lo stesso Signorini. A ballando con le stelle invece c’è stata una lite tra Selvaggia Lucarelli e il giudice Maiorotto, sono volate parole pesanti!

Il gossip del weekend

Quattro concorrenti del GF Vip hanno dovuto abbandonare la casa: Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita. La produzione del programma fa sapere che stanno bene e che la situazione è costantemente monitorata.

grande fratello occhio

A Ballando con le stelle sono volate parole pesanti. Selvaggia Lucarelli ha dato dello str**zo al giudice Mariotto dopo un giudizio negativo nei confronti del compagno della donna: Lorenzo Biagarelli.

Ospite domenica al Maurizio Costanzo Show c’era Belen Rodriguez, che ha svelato dei retroscena sulla sua vita privata in famiglia. Il piccolo Santiago ha ormai 9 anni ma ama ancora dormire nel lettone di mamma e papà.

Sempre al Maurizio Costanzo Show, Filippo Biscaglia ricorda a Mara Venier, presente in studio, di un bacio scoccato tra loro due: “Ero piccolo. Eravamo in piazza Campo dei Fiori, io ero con un gruppo di amici, tu eri bellissima. Parliamo di 24, 25 anni fa. Ero una ragazzino. Ti dissi: ‘Mara, sei bellissima’. E tu: ‘Bello della zia’. Poi ti ho chiesto se ti potevo dare un bacio, tu mi hai preso e mi hai dato un bacetto in bocca“.

Memo Remigi torna di nuovo a scusarsi e commentare il gesto che lo ha portato al licenziamento dalla Rai. Il cantante, rivela, non si aspettava un tale reazione per l’accaduto: “Scusa a Jessica Morlacchi, scusa a Serena Bortone, scusa alla Rai. Tuttavia, non mi aspettavo una reazione del genere e soprattutto con queste modalità“.

