Il cantante Valerio Scanu ha chiesto la mano del suo fidanzato Luigi Calcara condividendo il momento sui social e facendo coming out.

Il cantante Valerio Scanu ha chiesto al compagno Luigi Calcara di diventare suo marito. Una proposta di matrimonio molto romantica che è stata pubblicata su Instagram da un amico della coppia. Nel video finito online, Scanu viene visto inginocchiato davanti al suo amato. “Mi vuoi sposare?” gli chiede, porgendogli l’anello. Ovviamente la risposta del fidanzato è stata subito sì e tutte le persone che erano presenti si sono sciolte in un fragoroso applauso.

Valerio Scanu e la proposta al fidanzato

Valerio Scanu, ex cantante di Amici, è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e non aveva mai commentato i gossip relativi alla sua presunta omosessualità.

#ValerioScanu fa coming out chiedendo la mano all’amato Luigi Calcara ❤️ auguri ai futuri sposi 💐 pic.twitter.com/Ut4hgFHMeq — ApocaFede (@DrApocalypse) November 13, 2022

Con la notizia e il video della proposta, però, ha fatto implicitamente coming out. Chi è il fidanzato? Come riporta Biccy, l’uomo è Luigi Calcara di cui si conoscono poche informazioni essendo lontano dal mondo dello spettacolo. Inoltre ha il profilo Instagram privato. La sua biografia dà qualche info su chi è e che lavoro fa: è nato in Sicilia, vive a Roma, è professore all’Università La Sapienza e insegna ingegneria elettrica.

Per quanto riguarda Valerio Scanu, lo scorso luglio si è laureato in Giurisprudenza all’Università telematica Giustino Fortunato di Benevento con 110 e lode, dedicando il traguardo al padre. Come ha rilevato in una recente intervista, vuole portare avanti entrambe le professioni, quella del cantante e quella dell’avvocato.

