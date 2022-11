Sabrina Ferilli questa volta non rimane in silenzio: ad un commento volgare sui social risponde e raggela l’hater.

Sui social, si sa, in molti si sentono in diritto di lasciare, sotto le foto dei personaggi famosi che non gli vanno troppo a genio, commenti e insulti di ogni tipo, sentendosi riparati dallo schermo, i cosiddetti “leoni da tastiera” . Questa volta è toccato a Sabrina Ferilli riceverne uno. Sotto una foto dell’attrice, infatti, un hater ha lasciato un commento volgarissimo e fuori luogo che la donna non è riuscita proprio ad ignorare.

Il commento a Sabrina Ferilli e la risposta

Alcuni li eliminano direttamente, altri semplicemente li ignorano. Il problema degli haters e dei commenti negativi è una realtà che le persone con un minimo di visibilità devono sempre mettere in conto. Sotto un post di Instagram Sabrina Ferilli ha ricevuto un commento da un hater: “Sei più brava ad allargare le gambe che a recitare! Grande”. L’attrice, dopo qualche ora, ha risposto sarcasticamente così: “Grazie. Ho imparato da tua madre”. Una risposta che avrà sicuramente lasciato raggelato l’hater, che infatti ha poco dopo cancellato il suo stesso commento.

La finale di Tu si que vales

Sabrina Ferilli è attualmente impegnata come capo della giuria popolare per il programma Tu Si Que Vales. Sabato 12 novembre sono stati scelti i 12 finalisti per questa edizione del programma. La finalissima andrà in onda sabato prossimo, 19 novembre, in prima serata su canale 5.

