Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, dopo essere diventati genitori, si preparano alle nozze. La coppia, infatti, presto si sposerà visto che la proposta è già avvenuta da tempo. Un indizio su quella che potrebbe essere la location del matrimonio è arrivato in queste ore dai social.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si diranno molto presto il fatidico “si”. L’influencer e il centrocampista offensivo della Lazio, dopo essere diventati genitori del piccolo Thiago, stanno preparando ora il prossimo step che li vedrà protagonisti nel sacramento del matrimonio.

Dopo la nascita del loro piccolo Thiago, i due sembrano essere decisi a confermare ancora di più il loro amore e rendere unica la loro famiglia.

Ecco quindi che si è resa necessaria la scelta della location per le nozze. Sebbene si tratti solo di indiscrezioni, secondo Leggo.it, la Nasti avrebbe dato un indizio sul luogo dove diventerà la signora Zaccagni.

La giovane neo mamma si è fatta fotografare davanti ad una chiesa e nelle stories su Instagram ha ripostato l’edificio con tanto di emoticon della chiesa appunto accompagnato da un cuore rosso.

Dalla foto pare che la location sia la Basilica di Santa Maria in Aracoeli.

Staremo a vedere se sarà davvero così e se l’influencer darà ulteriori indizi o dettagli sull’argomento. Ad ogni modo lei e il suo Mattia, insieme al piccolo Thiago, formano già un bellissimo quadretto di famiglia.

Di seguito un recente post Instagram della giovane neo mamma con uno scatto molto dolce e tenero in compagnia del suo Thiago:

