Belén vittima di uno scherzo de Le Iene con la complicità di Teo Mammucari: la showgirl è diventata una furia in diretta tv.

Nel corso della puntata del 29 novembre de Le Iene, Teo Mammucari ha messo in scena uno scherzo che ha fatto diventare rossa di rabbia Belén Rodriguez. Con la complicità dell’imitatore Claudio Lauretta, ha fatto credere alla showgirl di essere in collegamento telefonico con Massimo Boldi, vittima di uno scherzo. In realtà, però, era proprio Belén quella presa di mira da Mammucari.

Lo scherzo di Mammucari a Belén

Teo ha chiesto silenzio al pubblico e poi ha finto di chiamare al telefono Massimo Boldi. “Fra tre minuti sei libero? Ti chiamiamo, siamo io e Belén e parliamo del nuovo film”, ha detto il conduttore al presunto comico.

Ed ecco che il finto Boldi si è lasciato andare ad un appunto sulla Rodriguez che ha scatenato la replica stizzita.

“Te la ciuli Belen? Dici la verità, se la ciulano tutti“, ha commentato lui, mentre lei, evidentemente infastidita, è intervenuta: “Ma perdonami, ma se la ciulano tutti chi? Ma mi faccia capire, chi se la ciula? Non mi piace“.

Teo Mammucari, continuando lo scherzo, ha invitato Belén a non rispondere male all’ospite, salvo poi rendersi conto che la situazione sarebbe potuta degenerare a breve.

“Massimo, posso dirti una cosa? Lo scherzo non era per te ma per la polla di Belen”, ha esclamato il conduttore, mentre la Rodriguez sbottava: “Ma andate a fan*lo, ma andate a ca**re. Ho reagito male, ci sono cascata. Sei uno st*nzo”.

