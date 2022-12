Che Stefano De Martino sia una star del mondo dello spettacolo italiano è fuor di dubbio. Ma la notorietà non sembra avergli mai dato alla testa, e spesso rivela alcuni dettagli privati della sua persona e del suo passato senza problemi. Così è stato nel corso del programma di RaiPlay La Conferenza Stampa, dove ha risposto ad alcune domande “piccanti” fatte da studenti e studentesse. Una in particolare era a che età ha perso la verginità.

De Martino ha risposto alla domanda su a che età ha perso la verginità: “L’ho persa a 14 anni“, e poi ha aggiunto anche che spesso non utilizzava il preservativo nei rapporti. Ora 33enne ha cambiato idea: “E’ pericolosissimo, io solo per onestà vi dico la verità. La vostra generazione è molto più avanti di noi, più informata, avete più consapevolezze, noi abbiamo fatto un disastro. Però crescendo mi sono reso conto, a parte che vi evitate una quantità di cose col preservativo, infinite. Quindi oggi dico assolutamente preservativo, mi raccomando, consumate tante scatole di preservativi“.

Ha poi aggiunto infine che la persona con cui è stato meglio sotto le coperte è stata Belen, anche se non ha detto il suo nome.

