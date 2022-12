Agitazione in casa di Ludovica Valli che non sta bene da qualche giorno e con lei anche sua figlia. Sui social il racconto.

Nelle scorse ore aveva fatto capire che le cose non stavano andando molto bene. Parliamo di Ludovica Valli che, volata a Dubai tra lavoro e vacanza, è stata anche ricoverata in ospedale. La donna, che a breve diventerà di nuovo mamma, ha raccontato oggi via social le sue problematiche e quelle di sua figlia che, come lei, sta evidentemente molto male.

Ludovica Valli e sua figlia non stanno bene: le parole

Ludovica Valli

“Non vi dico in quali condizioni siamo partiti per rientrare in Italia, ma finalmente ieri siamo arrivati a casa nostra”, ha esordito con una storia social Ludovica Valli. “Anche Anastasia sta molto male. Uguale a me, stessi sintomi e stessi dolori. Febbre, una tosse disumana, respiro che va e viene e un dolore folle alla gola. Non vi dico che strazio vederla così. Piangevo insieme a lei ieri. Mi sono sentita così impotente, inutile. Non vi nego sia un po’ difficile, io stando male da giorni, sono esausta”.

“Stamattina cominciamo una cura anche per lei. Avrei voluto aggiornavi prima ma vedere lei così ed io a pezzi da giorni, non avevo neanche le forze di prendere in mano il telefono”.

Il racconto della Valli è stato accompagnato da tanti scatti nelle sue stories Instagram dove ha mostrato la piccola Anastasia visibilmente provata.

La speranza è che le cose possano andare meglio.

Di seguito, invece, alcuni scatti felici condivisi in un post su Instagram prima del malessere che le ha colpite:

