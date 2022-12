Non mancano parole al vetriolo da parte di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nei confronti di Antonino Spinalbese, ex di Belen.

Intervista esplosiva, in ogni senso, per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Casa Chi. La coppia, super innamorata e prossima alle nozze, ha avuto modo di commentare diversi aspetti della cronaca rosa e dello spettacolo. Non sono mancate alcune frecciatine anche ai danni di Antonino Spinalbese, ex di Belen, nonché padre della loro nipotina Luna Marì.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: le parole su Spinalbese

Cecilia Rodriguez – Ignazio Moser

Come detto, nel corso dell’intervista a Casa Chi, la coppia Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha parlato di diversi argomenti e non si è fatta scappare l’occasione di commentare anche il GF Vip ed in particolare i comportamenti di Antonino Spinalbese.

“Lo sa fare bene, è molto difficile entrare in un personaggio e portarlo avanti”, ha esordito Cechu. Alla donna ha fato eco il compagno: “Quello che dice Chechu è abbastanza indiscutibile. Ormai lui è un professionista dei reality, ogni volta che entra sistema quello che ha sbagliato prima. Questa volta punta tutto sulla coppia, ha visto che funziona quello”.

Spazio anche ai flirt che Spinalbese sta portando avanti nella Casa del Grande Fratello: “Lui ha detto che non vuole fidanzarsi con nessuna, l’amore della sua vita è sua figlia e non si vuole perdere in altre storie…”, le parole della Rodriguez.

Dichiarazioni che suonano come un assist per Ignazio: “Ho sentito però che ha anche detto che sotto le coperte è più difficile tirarsi indietro. Mi è sembrato di aver capito o sbaglio? Al buon Antonino auguro il meglio. Devo dire che si sta dando molto da fare, siamo alla terza simil storia, penso che sia quasi un record al GF Vip…!”.

Di seguito il post Instagram di Casa Chi con l’intervista alla coppia:

