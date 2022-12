Ah, l’amore! Sembra essere proprio vero che quando il cuore sta bene, anche mente e corpo vanno a gonfie vele. Basta sentire le parole di Alba Parietti che, da quando si è fidanzata con Fabio Adami, vola sulle nuvole e si sente leggerissima, anche fisicamente…

Intervistata da Nuovo, Alba Parietti ha raccontato quanto stia andando bene il suo rapporto con il compagno Fabio e di come anche la sua mente e il fisico ne stanno traendo giovamento.

“Ho perso due taglie, l’amore fa anche questi miracoli. Io e Fabio non abbiamo avuto bisogno di diete. Abbiamo perso sette chili tutti e due. Faccio l’amore più spesso, quando uno è innamorato concentra tutto sui sentimenti e forse meno sul cibo”, ha ammesso la showgirl.

Parlando ancora del suo rapporto con il nuovo fidanzato, la donna ha spiegato come lui sia molto presente e premuroso anche nelle piccole cose: “Quando ho subito un furto è riuscito a ritrovare le stesse scarpe che mi avevano rubato e me le ha mandate insieme a un biglietto con scritto: ‘Nessuno potrà mai rubarci niente’. Sono otto mesi che fa questo tipo di cose ogni giorno. Forse mi sta abituando troppo bene. Mio padre era così”.

Di seguito un recente post Instagram della donna:

View this post on Instagram

