Tempo di feste natalizie e anche di intimo a tema. Ecco Chiara Ferragni mostrare alcuni suoi look. Ma i social non perdonano…

A Natale si è tutti più buoni ma, evidentemente, non lo sono gli haters di Chiara Ferragni. La conferma è arrivata dall’ultimo contenuto social condiviso dall’imprenditrice digitale che ha mostrato alcuni outfit di intimo per le feste ricevendo una valanga di commenti davvero negativi.

Chiara Ferragni, le critiche all’intimo delle feste

Chiara Ferragni 2020

Come detto, Chiara Ferragni è stata presa di mira per una clip condivisa nella quale mostra tre outfit di intimo dedicati alle festività di Natale. Due pezzi rossi e uno scuro grigio e nero. Look che alla moglie di Fedez stanno benissimo ma che hanno scatenato appunto gli haters.

Non è certo la prima volta che la donna viene attaccata per il fatto che sia madre e che si mostri in modo “molto piccante”. Questa volta, però, l’impreditrice digitale è stata presa di mira anche per il suo fisico molto asciutto e, in alcuni casi, pure per la “bellezza” dei capi in sé.

“Sembri una ba**ona”, ha scritto un utente. “Ma sei un manico di scopa”, ha scritto un altro. Molti, invece, hanno fatto notare che gli abbinamenti della Ferragni con una sola giacca sopra non fosse proprio consigliabili nel periodo invernale salvo non si faccia un uso spropositato del riscaldamento nella propria abitazione.

Insomma, come al solito quando Chiara pubblica qualcosa è sempre polemica… Per fortuna molti altri seguaci le hanno dato pareri differenti approvando sia la clip pubblicata che tutto il resto, fisico e intimo compresi.

Di seguito il post Instagram della donna dove è possibile leggere una serie di commenti da parte degli haters ma, per fortuna, anche da tanti altri fan che la sostengono e che le hanno fatto i complimenti:

