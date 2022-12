Intervista su svariati argomenti a Oggi per Francesca Fagnani, nota conduttrice di Belve, in onda su Rai 2. Particolari le parole sul suo rapporto con Enrico Mentana. Una storia tenuta sempre molto lontana dai riflettori e sulla quale nessuno dei due ha mai rilasciato grandi dichiarazioni.

Nel corso dell’intervista a Francesca Fagnani, le cui parole sono riprese da gossip.it, è arrivato il punto della fatidica domanda su Mentana. La reazione della donna è stata particolare: “Uh, ci siamo. A lui non fate domande su di me, perché mi dovete sempre ammorbare con domande su di lui?”. Ad ogni modo, poi, qualche parola sul suo rapporto col direttore di Tg La7, è scappata. Sul primo incontro, la conduttrice ha detto: “Nel 2010 a Cortina. Fa film di Vanzina, vero?”.

Eppure la relazione vera e propria tra i due ha avuto inizio parecchio tempo dopo quel primo incontro: “Sì, iniziammo a frequentarci due anni dopo”.

I due stanno insieme da 10 anni e vivono la loro storia lontani dai riflettori. Alla domanda su cosa le piaccia di più e cosa la affascini di Mentana, lei ha risposto: “La testa. Una velocità di pensiero impressionante”. E sulle abitudini tra le mura domestiche: “Non parliamo di lavoro e usciamo a berci un bicchiere di vino”.

Sulla crescita della loro relazione: “Come un Giro d’Italia. Innamoramento? Quello è come la cronometro. Una condizione estatica che purtroppo dura poco”.

Di seguito un recente post Instagram della donna:

