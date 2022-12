Nuovo caso al GF Vip con Edoardo Donnamaria che è stato protagonista in negativo di alcune brutte parole contro Oriana Marzoli.

Altra situazione al limite al GF Vip. Questa volta protagonista Edoardo Donnamaria che si è lasciato sfuggire delle parole sessiste ai danni di Oriana Marzoli. Le sue dichiarazioni potrebbero essere oggetto di analisi da parte degli autori con possibili conseguenze.

Edoardo Donnamaria: nuovo caso al GF Vip

Come è stato possibile vedere nel corso delle consuete dirette sulle reti Mediaset, per Edoardo Donnamaria c’è stato un vero e proprio “scivolone”. Il ragazzo, infatti da quando è entrato al Grande Fratello Vip, è sempre stato molto al centro dell’attenzione ma quasi sempre come “vittima”. In questo caso, invece, è lui il “carnefice”.

Conversando in giardino con Antonella Fiordelisi e Charlie Gnocchi, il giovane volto di Forum si è lasciato sfuggire una frase sessista e di cattivo gusto su Oriana Marzoli, parlando addirittura di stupro in maniera leggera.

“Quanta gente avrebbe stuprato Oriana?”, ha detto Edoardo. Il riferimento sembra essere ad alcuni comportamenti avvenuti nella Casa che hanno visto la ragazza coinvolta – dal una danza scatenata fino al rapporto con Antonino Spinalbese -.

Dal canto loro, Gnocchi e la Fiordelisi hanno provato a rimodellare le parole di Donnamaria fermandolo e facendo spiegare la sua affermazione, ma il fattaccio, ormai, era già stato fatto e, in questo caso, detto.

Le sue affermazioni sulla concorrente sono decisamente gravi, tanto che adesso potrebbero arrivare delle sanzioni da parte della produzione. La frase pronunciata con estrema superficialità potrebbe costargli la permanenza nel reality show. Staremo a vedere adesso cosa accadrà e se arriveranno provvedimenti. Certo è che gli utenti suoi social e i telespettatori sono rimasti colpiti in negativo da queste sue parole.

Di seguito un post Twitter di un utente con le parole del ragazzo su Oriana:

Ma in che senso Donnamaria dice “quanta gente avrebbe stupr*to Oriana?” ?????!!! Non capisco, sta riportando cose??? Che cazzo stava dicendo?? Ma perché quest’uscita?? #Gfvip pic.twitter.com/6AhW29MGUy — ♏️ (@YunnanMai) November 30, 2022

