Mario Balotelli ha deciso di sposarsi e lo ha voluto comunicare, a modo suo, con una storia social molto romantica.

Una bella notizia sembra arrivare dai canali social ufficiali di Mario Balotelli. L’attaccante italiano, sempre molto chiacchierato non solo per le sue prestazioni sportive, pare essere pronto al grande passo e al matrimonio con la sua Francesca Monti. I due stanno insieme ormai da tempo e dopo qualche rumors passato che li volevano vicini alle nozze, quel momento pare essere giunto per davvero.

Mario Balotelli si sposa: la dolce dedica

Mario Balotelli

Come anticipato, sul proprio profilo Instagram, Mario Balotelli ha pubblicato una storia che lascia poco spazio ad interpretazioni. L’attaccante italiano, ora al Sion, in Svizzera, ma sempre accostato a tante squadre anche in Italia, ha condiviso una breve clip dove mostra la sua dolce metà, Francesca Monti, in bicicletta e un messaggio con tanto di emoticon di anello e promessa.

Anche Pipol Gossip è convinto che Super Mario sia pronto e abbia deciso di compiere il grande passo. Su Instagram, infatti, il nodo media esperto di cronaca rosa ha scritto: “Mario Balotelli, ha pubblicato oggi una storia sul proprio profilo Instagram con una dolce dedica d’amore alla fidanzata Francesca Monti.

La dedica e l’emoticon che rappresenta l’anello di matrimonio ha fatto pensare ai followers dell’attaccante del Sion, squadra della massima serie del campionato di calcio Svizzero, che quest’ultimo sia pronto per convolare a nozze! Ecco le sue parole: ‘La vita è fatta di ostacoli l’importante è superarli assieme e diventare più forti e affiatati di prima. Ti amo per sempre'”.

Di seguito anche il post di Pipol Gossip che mostra la storia Instagram di Super Mario:

