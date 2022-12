Non ha problemi a parlare di soldi e del suo stile di vita e allora ecco che anche nei giorni che precedono Natale le cose non cambiano. Parliamo di Sonia Bruganelli che sui social è stata pratogonista di un siparietto con una pallina di Natale a forma di… carta di credito.

L’opinionista del GF Vip Sonia Bruganelli è stata protagonista di una gag che sicuramente farà parlare. La donna ha regalato una pallina molto particolare alla sua amica estetista. Si tratta di un oggetto da appendere all’albero di Natale ma anziché avere la forma classica ha le sembianze di una carta di credito con tanto di scritta per identificarla.

Le due donne hanno postato nelle loro stories Instagram la scenenetta spiegando anche di aver poi rotto, sfortunatamente, la pallina.

“Ma guardate che bella. La rappresenta proprio”, ha detto l’estetista alla Bruganelli. Dal canto suo la donna ha replicato: “Eh si, mi rappresenta appieno e te l’ho voluta portare”, ha sottolineato la moglie di Paolo Bonolis.

L’estetista, parlando con le follower sul social, ha ancora aggiunto: “E’ una pallina pazzesca! Io le ho detto che se si dovesse pentire, visto che è stata comprata in America, sono anche disposta a restituirla, perché mi rendo conto che è super speciale”. La produttrice però ha spiegato: “No, è tua. Un augurio”.

Poi, però, l’oggetto si è rotto come da loro sottolineato.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della donna e opinionista del GF Vip:

