Una storia Instagram totalmente muta – salvo poi fare una “sorpresa” finale – ha fatto preoccupare i suoi fan. Parliamo di Arisa che in queste ore si è filmata destando grande stupore e moltissime domande. Ancora nessuna spiegazione relativamente al significato del suo “messaggio”.

Come anticipato, l’ultima storia condivisa su Instagram da Arisa ha creato non pochi patemi d’animo ai supi fan. I tanti seguaci social della cantante sono rimasti con moldi dubbi chiedendosi cosa stia accadendo alla donna.

L’artista, infatti, ha condiviso un momento della sua quotidianità. Ben 60 secondi di assoluto silenzio, o quasi. Niente di speciale apparentemente, ma proprio questo silenzio ha generato molte reazioni.

Nel filmato Arisa non parla, si muove con la testa e solo nel finale si spruzza sul palato un prodotto, probabilmente, contro il mal di gola o semplicemente per riscaldare le corde vocali. Solo dopo questo gesto ecco un vocalizzo: “Ahhhhh”.

Sebbene lei non abbia spiegato nulla i tag fanno pensare ad una sorta di promozione. Infatti, l’artista ha messo nella sua storia @vocalcare, la pagina ufficiale Instagram della scuola sviluppata e brevettata da Danila Satragno, impegnata nella ricerca vocale e nata dallo studio approfondito delle discipline inerenti voce e corpo.

Vedremo se arriveranno spiegazioni.

Di seguito, invece, un recente post Instagram proprio della cantante:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram