Curiosa indiscrezione su quello che potrebbe essere il futuro di Giulia Salemi. L’influencer potrebbe “aiutare” Giorgia Meloni…

Siamo abituati a vederla nel corso di programmi tv piuttosto leggeri. Ma la sua semplicità, onestà e modo di fare ha convinto sempre tutti. Parliamo di Giulia Salemi dopo aver tenuto un discorso alla Camera dei Deputati contro la violenza sulle donne potrebbe ricevere una ulteriore “promozione” entrando “nel team” di Giorgia Meloni, premier italiano.

Giulia Salemi “nel team” di Giorgia Meloni?

Giulia Salemi

Secondo quanto si apprende dal settimanale Oggi, Giulia Salemi pare aver conquistato davvero tutti, persino Giorgia Meloni.

La Premier ha molto apprezzato l’intervento che l’influencer di origini persiane ha di recente tenuto a Montecitorio, su invito della Presidenza della Camera, contro la violenza sulle donne. Proprio per questa ragione, pare che la Meloni stia progettando di proporle un ruolo per “utilizzarla” come testimonial di una più ampia campagna di sensibilizzazione per combattere le discriminazioni di genere.

Chiaramente dal Grande Fratello Vip alle battaglie civili, il passo è notevole, ma visto il grande impatto che la giovane donna ha nei giovani, in senso positivo, non è detto che questa indiscrezione possa davvero trasformarsi in realtà.

Al momento l’ipotesi non è stata commentata dalle dirette interessate ma se le cose dovessero diventare più concrete siamo sicuri che saranno loro stesse le prime a parlarne.

Di seguito il post Instagram della giovane influencer che ha pubblicato parte del suo discorso alla Camera dei Deputati:

