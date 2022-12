Chiara Ferragni è ormai una vera e propria tiktoker, ma uno degli ultimi video postati ha scatenato critiche che l‘hanno fatta arrabbiare.

Ci sono alcuni argomenti che fanno particolarmente adirare Chiara Ferragni: uno è quello riguardante il suo ruolo di mamma lavoratrice. Solo alcune ore fa, l’imprenditrice digitale ha postato su TikTok un simpatico video in cui commenta: “Passo mezz’ora a mettere a posto il casino dei miei figli in casa. In un minuto hanno fatto il doppio del casino”.

Chiara Ferragni furiosa: cosa le hanno scritto

Sono bastate queste poche parole della Ferragni a scatenare gli utenti del web, che hanno messo in dubbio il reale impegno di Chiara in casa.

“Lavorare mezz’ora è dura”, “Un po’ come quando faceva i video cucinando con il fuoco spento”, “la bro ‘mette a posto’”, hanno scritto alcuni utenti e, proprio a quest’ultimo commento, la moglie di Fedez ha voluto replicare.

“Sì. La ‘bro’ fa questo e anche molto altro – ha risposto la Ferragni stizzita – . Come ogni mamma! Perché ogni mamma, anche quelle che non hanno un lavoro di ufficio, lavora tutto il giorno per i propri figli! Quindi…Shut up!”.

Tanti hanno applaudito alla reazione di Chiara. “Come asfalti tu, nessuno!”, le hanno scritto i fan.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG