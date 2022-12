La semifinale di X Factor 2022 si è conclusa con l’eliminazione degli Omini e la furia di Fedez per l’atteggiamento dei colleghi giudici.

La penultima puntata di X Factor 2022 ha regalato grandi emozioni e uno strabiliante spettacolo musicale. I concorrenti rimasti in gara per la finalissima sono i più meritevoli, ma il ballottaggio che ha visto coinvolti a conclusione della serata gli Omini di Fedez contro i Tropea di Ambra, ha scatenato malumori. La decisione dei giudici Dargen D’amico e Rkomi di non andare al tilt e permettere, quindi, al pubblico di scegliere chi eliminare, non è andata affatto a genio al marito di Chiara Ferragni.

Fedez furioso con i colleghi: cosa è successo

A dispetto delle aspettative di Fedez, i colleghi di X Factor 2022 hanno scelto di tenere in gara i Tropea e di rispedire a casa gli Omini, evitando il tilt.

Una decisione che ha colto alla sprovvista il rapper e che lo ha particolarmente infastidito. “Più volte è stato chiesto il tilt a questo tavolo! A un passo dalla finale deve decidere, a mio parere, il pubblico – ha sbottato Fedez – . Sono sempre stato accondiscendente alle richieste dei giudici, non prendetemi per il c*lo!”.

“Il pubblico non ha deciso un c**zo. Io che vengo definito un fine stratega a questo tavolo mi girano i cogl**ni. Non raccontate stro****e!”, ha aggiunto furioso.

Dargen si è difeso sostenendo di non aver mai chiesto il tilt nelle puntate precedenti e ha sottolineato come il suo voto sia andato ai Tropea perché sono diventati “una band invidiabile”.

A dare una lezione a Fedez ci ha pensato Ambra. “In questa cosa stiamo dimostrando il peggio. Bisogna saper perdere Federico, per me bisogna dare l’esempio”, ha fatto notare la giudice alla sua prima esperienza dietro il tavolo di X Factor 2022.

Alla fine, il rapper non ha potuto far altro che accettare la sconfitta e, commosso, si è rivolto ai suoi concorrenti: “Mi dispiace ragazzi, è colpa mia”.

