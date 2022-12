La gravidanza di Bianca Atzei è agli sgoccioli e la cantante e il compagno Stefano Corti hanno svelato il nome del figlio.

All’ottavo mese di gravidanza, Bianca Atzei si prepara per accogliere il figlio nato dall’amore con Stefano Corti. Dopo un aborto che ha profondamente sconvolto la cantante, la coppia è pronta per realizzare il suo grande sogno e, nelle ultime ore, ha voluto condividere con il web il nome scelto per il piccolo in arrivo. Si chiamerà Noa Alexander: un nome insolito e particolare, che ha scatenato l’ironia di Leonardo Pieraccioni.

Il web ironizza sul nome del figlio di Bianca Atzei

“Noa Alexander – ha scritto la cantante a corredo dello scatto in bianco e nero che la ritrae insieme al compagno – .In otto mesi hai cambiato le nostre vite. Hai dato forma ai nostri sogni. Hai regalato pianti e sorrisi”.

“Da quando ci sei e ti fai sentire sembra già di averti qui. La notte non ci fai più dormire. Passiamo il tempo a farti ascoltare musica, a coccolarti. Chissà come saranno le tue manine e i tuoi piedini. Chissà se avrai gli occhi del papà o il nasino all’insù. Chissà… chissà”, si legge ancora nel post Instagram.

Tanti sono stati i commenti del web sul nome scelto, ma agli occhi dei più non è passato inosservato quello di Leonardo Pieraccioni.

“Per forza con ‘sto nome avete creato un guerriero vichingo! Dovevate chiamarlo Ugo e dormiva 12 ore a diritto!”, ha scherzato l’attore e regista, mentre i futuri genitori hanno replicato: “Ti dico solo che Bianca voleva chiamarlo Blu…”, “Quasi quasi infatti cambio nome!!! Son ancora in tempo!”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG