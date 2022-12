Filippa Lagerback ha raccontato un retroscena sulla sua vita da modella, svelando di aver rifiutato di sottoporsi ad interventi chirurgici.

Sono tante le donne dello spettacolo che hanno scelto di sottoporsi ad interventi chirurgici per cancellare i segni del tempo e modificare alcuni “difetti” del proprio corpo. A dispetto della tendenza seguita da molte vip, Filippa Lagerback ha scelto di curarsi in modo naturale, senza mai modificare in maniera netta e radicale il suo aspetto e nonostante i suoi agenti le abbiano più volte suggerito di sottoporsi ad alcuni interventi chirurgici.

Filippa Lagerback, il no alla chirurgia estetica

“Sono cresciuta con il concetto della bellezza interiore, dove guardarsi troppo allo specchio era sconsigliato e creme, trucchi e prodotti di bellezza erano considerati superflui, perché tanto l’interiore si nutre e cura in altri modi”: inizia così il lungo post di Filippa Lagerback che oggi lavora in tv accanto a Fabio Fazio in Che tempo che fa.

“Buffo pensare che il destino mi abbia portato a fare la modella per tanti anni, prima di approdare alla Tv, dove l’aspetto conta eccome – si legge ancora nella riflessione social – .I miei agenti negli anni hanno ‘consigliato’ interventi chirurgici: ‘dovresti rifarti il naso che fa ombra nelle foto’ al ‘con un seno più grande potresti fare un calendario’, ma sono sempre andata contro questi ‘preziosi consigli’ con le parole della mamma ben chiare in testa”.

A dispetto dei suggerimenti, la Lagerback ha scelto di non modificarsi per omologarsi ai canoni estetici dello spettacolo, senza però mai rinunciare alla cura del viso e del corpo.

“Invece mi curo, il giusto, con creme e trattamenti che non gonfiano, non cambiano, non paralizzano né alterano il mio volto o la mia essenza – ha concluso lei – . Vorrei invecchiare riconoscendomi, apprezzando il mio volto che cambia con gli anni […]”.

