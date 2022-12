Un’altra star di TikTok morta in maniera del tutto improvvisa: la celebrità social aveva solo 21 anni e i genitori sono increduli.

Megha Thakur, star di TikTok con più di 20mila follower, aveva pubblicato il suo ultimo video lo scorso 22 novembre. Secondo quanto raccontato dai genitori, la 21enne di origini canadesi, è morta due giorni dopo per cause che non sono state chiarite. Ancora una volta, il popolo della piattaforma è rimasto incredulo davanti ad una scomparsa improvvisa ed ingiusta se si pensa alla giovanissima età della ragazza.

Megha Thakur è morta: l’annuncio dei genitori

“È con il cuore straziato che annunciamo che la luce della nostra vita, la nostra gentile, premurosa e bellissima figlia, Megha Thakur, è improvvisamente e inaspettatamente scomparsa il 24 novembre 2022 nelle prime ore del mattino”, hanno scritto la madre e il padre della ragazza.

“Amava i suoi fan e avrebbe voluto che voi sapeste della sua scomparsa. In questo momento, chiediamo la vostra benedizione per Megha”, hanno aggiunto ancora i genitori straziati dal dolore.

Le motivazioni dell’improvvisa scomparsa della tiktoker non sono state chiarite dai parenti, ma secondo recenti indiscrezioni pare che Megha sia morta in seguito ad un incidente stradale. I funerali sono stati già celebrati.

