Francesca Monti è balzata agli onori delle cronache dopo che Mario Balotelli l’ha presentata in qualità di sua fidanzata: scopriamo cosa c’è da sapere su di lei.

A Novembre 2021 Mario Balotelli ha presentato ai fan dei social la sua fidanzata, ossia la bellissima Francesca Monti. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla donna che ha conquistato il cuore del calciatore, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Francesca Monti: la carriera

Classe 1998 (non è dato sapere quando sia nata esattamente), Francesca Monti è originaria di Fermo, nelle Marche, ed è sempre stata lontana dal mondo dello spettacolo. La ragazza lavora come cameriera presso il Tucano’s Beach di Porto San Giorgio (non troppo distante da Fermo) ed è lì che avrebbe incontrato per la prima volta Mario Balotelli.

Francesca Monti: la vita privata

A novembre 2021 è stato il celebre calciatore a uscire allo scoperto in compagnia di Francesca Monti: sui social infatti Balotelli ha postato alcune immagini della ragazza e le ha fatto gli auguri di compleanno. La liaison tra i due sarebbe iniziata all’indomani della rottura tra il calciatore e Clelia (madre di suo figlio Lion) e dopo un flirt avuto da Balotelli con la sua ex, la modella brasiliana Dayane Mello. Francesca Monti è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e su Instagram preferisce non condividere alcun dettaglio sulla sua vita privata.

Francesca Monti: chi è Mario Balotelli

Nato il 12 agosto 1990 (sotto il segno zodiacale del Leone) a Palermo, Mario Balotelli è uno dei calciatori italiani più famosi del mondo. Con l’Inter ha vinto 3 scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Champions League, mentre con la Nazionale italiana è stato vice-campione d’Europa nel 2012. Nel corso della sua carriera ha giocato con le maglie del Milan, del Liverpool, del Nizza, del Brescia, del Monza e, per finire, dell’Adana Demirspor. Per quanto riguarda la vita privata Balotelli è stato legato ad alcune delle donne più famose del mondo dello spettacolo ma senza dubbio una delle sue relazioni più importanti è stata quella con Raffaella Fico (madre di sua figlia Pia). Il calciatore è stato legato anche a una donna di nome Clelia (madre del suo secondo figlio, Lion).

