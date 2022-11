Il noto atleta Alessio Sakara, ora co conduttore di Tu si que Vales, ha parlato dei colleghi ed in particolare anche di Belen Rodriguez.

Protagonista a Tu si que Vales, Alessio Sakara, co conduttore insieme a Martin Castrogiovanni, Belen Rodriguez e Giulia Stabile, e ovviamente con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli, ha raccontato a Novella 2000 alcuni dettagli di questo impegno lavorativo sottolineando anche come sono i famosi personaggi della tv dietro le quinte.

Alessio Sakara: le parole su Belen e non solo

Belen Rodriguez

Alessio Sakara ha voluto spiegare come per lui siano molto importanti i rapporti personali e come da piccolo sia stato giudicato male: “In gioventù sono stato giudicato da chi non sapeva nulla si me, quindi mi sono ripromesso di non affibbiare etichette. Mi faccio l’dea su qualcuno dopo averci avuto a che fare. Diversa gente, basandosi su barba, tatuaggi e muscoli mi tacciava di poca serietà. Essere superficiale è un errore in cui non cado facilmente, avendo imparato a mie spese quanto possa fare male”.

Ecco perché l’atleta ha tenuto a precisare come siano davvero i suoi colleghi ed in particolare Belen Rodriguez: “Belen è simpaticissima e, a differenza dell’impressione che potrebbe dare a chi non la conosce, non sta sulle sue, anzi è espansiva e affabile”.

Parlando dei giudici, Sakara ha detto di apprezzare l'”essere genuino” di Gerry Scotti. Su Mammucari ha parlato della sua comicità. Pr quanto riguarda Zerbi, invece, ha detto che “vuole fare il cattivo ma è facilmente capibile la sua bonarietà”. Su Sabrina Ferilli ha esaltato l’ironia e l’umorismo mentre di Maria De Filippi ha affermato che la donna “è una psicologa mancata”.

Di seguito un recente post su Instagram di Tu si que Vales dove sono presenti tutti i conduttori:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG