La sua storia è diventata ormai nota a tutti. Vittoria Deganello, influencer e modella, è alle prese con la sua prima gravidanza. Un momento molto speciale ma che la donna sta vivendo da sola vista la querelle col padre della bambina, Alessandro Murgia, col quale il rapporto si è interrotto. In queste ore la giovane futura mamma ha raccontato di essere rimasta colpita da una telefonata ricevuta dall’ospedale dove effettua i controlli e per il contenuto della conversazione.

“Settimana prossima ho la morfologica. Stamattina mi chiamano chiedendomi se il giorno della visita verrò da sola o accompagnata dal padre della bambina”, ha raccontato Vittoria Deganello. Da quanto si apprende dalle sue stories Instagram, la struttura le avrebbe comunicato che in assenza del padre della bambina – Alessandro Murgia – non potrà essere accompagnata all’ecografia morfologica da nessun’altra persona.

Questo, chiaramente, ha provocato nella ragazza un forte malumore che l’ha fatta sfogare con i suoi seguaci: “Era una cosa emozionante e importante che ci tenevo a condividere con un mio familiare. L’ho trovata una cosa poco sensibile e poco umana, soprattutto in una situazione del genere. Sto affrontando tutto da sola e non è facile”.

Dopo il suo sfogo, sempre nelle stories, la ragazza ha pubblicato i tanti messaggi ricevuti dai fan che le hanno mostrato molto affetto con parole dolci e di incoraggiamento.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna:

View this post on Instagram

