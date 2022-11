Confessioni intime per Chiara Ferragni che dialogando con i fan ha risposto ad una domanda sulla fase pre-ciclo nelle donne.

Uno dei periodi, evidentemente, più difficili da affrontare per Chiara Ferragni, e probabilmente anche per tante altre donne, è quello relativo ai giorni che anticipano il ciclo femminile. Non ci siamo messi ad indagare sulle questioni private della moglie di Fedez ma è stata lei stessa a parlarne in un recente video pubblicato su TikTok.

Chiara Ferragni e il pre-ciclo

Chiara Ferragni

La moglie di Fedez ha deciso di aprirsi con un intimo racconto relativamente a come lei si trovi ad affrontare alcuni giorni del mesi, quelli delicati della fase pre-ciclo. Chiara Ferragni ha raccontato di sentirsi più sensibile e anche “ansiosa” rispetto al normale.

“Sono un’altra persona in pre-ciclo”, ha raccontato la giovane donna. “Ragazze non se ne parla abbastanza, io in pre-ciclo sono super triste mi sento molto ansiosa, tipo in questi giorni ero molto in ansia, piango per tutto, sono iper-emotiva. Quindi poi ti chiedi: ‘Ma perché sto così?’. Poi ti arriva il ciclo e dici: ‘Aaah’.

Un racconto molto intimo che conferma, ancora una volta, la spontaneità e semplicità dell’imprenditrice digitale che ha fatto proprio di questo suo modo diretto e unico, uno dei suoi pezzi forti che la lega sempre più alle fan.

Questa onestà della donna ha suscitato tantissime reazioni. Nei commenti al suo filmato, infatti, molte ragazze e anche donne mature hanno espresso la loro opinione spiegando, apertamente, come, invece, si sentano loro. Alcune vivono le stesse situazioni della Ferragni mentre altre oscillano dall’agitazione “all’aggressività”. Tantissimi, come detto, i pareri espressi dalle persone che seguono la moglie di Fedez che anche su TikTok può vantare quasi 6 milioni di seguaci. Ben oltre 28 milioni, invece, sono quelli su Instagram.

Di seguito il video condiviso su TikTok della donna:

